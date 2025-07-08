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Российский боец с медалью за доблесть стал записывать треки на СВО

Mash: боец из Вологодской области стал диджеем на СВО
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Боец из Вологодской области, награжденный медалью за доблесть, стал диджеем ака QLture на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, военный находится в зоне СВО с самого начала. Медаль за доблесть он получил за спасение трех сослуживцев из-под огня.

«Во время отпуска потянуло на музыку — дома учился создавать ремиксы. Начало получаться — забрал аппаратуру с собой в расположение и продолжил творить. Даже поучаствовал в конкурсе диджеев, за что обзавелся позывным Диджей», — говорится в сообщении.

В конкурсе боец не победил, но его видео набрало 100 тысяч просмотров. Сейчас QLture мечтает сделать фит с рэпером Icegergert.

До этого руководитель реготделения Народного фронта в Крыму Алла Вертинская говорила, что общественная поддержка участников специальной военной операции с момента начала СВО претерпела кардинальные изменения, и это имеет огромное значение как для бойцов, так и для будущего страны.

Ранее глава Росмолодежи рассказал о главном примере для детей.

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