Российские военные нанесли удары по энергообъектам Украины

Российские войска нанесли поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции были задействованы военные самолеты, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Кроме того, военные ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 133 районах.

Также Минобороны сообщило, что разведчики 44-го армейского корпуса уничтожили ретранслятор, наводивший украинские дроны на Белгородскую область.

По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 202 украинских беспилотника в зоне проведения спецоперации и над регионами России.

Ранее российский боец с медалью за доблесть стал записывать треки на СВО.