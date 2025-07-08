На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли удары по энергообъектам Украины

ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу ВПК Украины
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции были задействованы военные самолеты, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Кроме того, военные ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 133 районах.

Также Минобороны сообщило, что разведчики 44-го армейского корпуса уничтожили ретранслятор, наводивший украинские дроны на Белгородскую область.

По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 202 украинских беспилотника в зоне проведения спецоперации и над регионами России.

Ранее российский боец с медалью за доблесть стал записывать треки на СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами