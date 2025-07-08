Раскрыты последствия «ухода в интернет» ТЦК на Украине

ТАСС: решение ТЦК перейти на удаленную работу приведет к росту числа нарушений

Решение сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в РФ) работать удаленно приведет к росту числа нарушений при мобилизации. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Решение сотрудников ТЦК «уйти в интернет» в реальности легализует их работу как полноценных бандформирований», — отметил собеседник агентства.

По его мнению, насильно мобилизованных мужчин будут увозить не в ТЦК, а в неизвестные места и удерживать в заброшенных зданиях.

Российская армия начала наносить удары по зданиям военкоматов на Украине. Только за последнее время взрывы произошли на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.

На этом фоне депутат Госдумы Андрей Колесник заявлял, что бойцы ВС РФ облегчают жизнь простым украинцам, атакуя ТЦК. По его словам, многие жители Украины воодушевленно относятся к уничтожению военкоматов, где служат военные, причастные к насильственной мобилизации.

7 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинцы начали сами передавать России данные о местоположении ТЦК, чтобы военные ВС России могли наносить по ним удары.

После серии взрывов на Украине задумались над тем, чтобы рассредоточить военкоматы и перевести сотрудников на дистанционную работу.

Ранее в Раде заявили о «животном инстинкте» сотрудников ТЦК на Украине.