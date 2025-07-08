Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что после серии взрывов, произошедших на территориях территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), возможны изменения в работе этих учреждений, включая их рассредоточение. Об этом пишет РИА Новости.
«Естественно, придется в определенной мере менять формат предоставления этих услуг, то есть, возможно, будет какое-то рассредоточение, некоторые услуги будут предоставлять дистанционно.<…> Все делается для того, чтобы максимально упростить и обеспечить процесс взаимодействия граждан с ТЦК», — сообщил Саранцев.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что ТЦК будут перемещаться в больницы, школы и другие социальные объекты, чтобы «продолжить свою деятельность по уничтожению населения».
До этого украинцы начали делиться координатами ТЦК с армией РФ для нанесения ударов.
Ранее был раскрыт план украинцев по уничтожению ТЦК.