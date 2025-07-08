На Украине могут рассредоточить военкоматы после серии взрывов на их территории

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что после серии взрывов, произошедших на территориях территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), возможны изменения в работе этих учреждений, включая их рассредоточение. Об этом пишет РИА Новости.

«Естественно, придется в определенной мере менять формат предоставления этих услуг, то есть, возможно, будет какое-то рассредоточение, некоторые услуги будут предоставлять дистанционно.<…> Все делается для того, чтобы максимально упростить и обеспечить процесс взаимодействия граждан с ТЦК», — сообщил Саранцев.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что ТЦК будут перемещаться в больницы, школы и другие социальные объекты, чтобы «продолжить свою деятельность по уничтожению населения».

До этого украинцы начали делиться координатами ТЦК с армией РФ для нанесения ударов.

Ранее был раскрыт план украинцев по уничтожению ТЦК.