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На Украине намерены рассредоточить военкоматы

На Украине могут рассредоточить военкоматы после серии взрывов на их территории
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что после серии взрывов, произошедших на территориях территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), возможны изменения в работе этих учреждений, включая их рассредоточение. Об этом пишет РИА Новости.

«Естественно, придется в определенной мере менять формат предоставления этих услуг, то есть, возможно, будет какое-то рассредоточение, некоторые услуги будут предоставлять дистанционно.<…> Все делается для того, чтобы максимально упростить и обеспечить процесс взаимодействия граждан с ТЦК», — сообщил Саранцев.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что ТЦК будут перемещаться в больницы, школы и другие социальные объекты, чтобы «продолжить свою деятельность по уничтожению населения».

До этого украинцы начали делиться координатами ТЦК с армией РФ для нанесения ударов.

Ранее был раскрыт план украинцев по уничтожению ТЦК.

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