Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) на Украине получают удовольствие от преследования людей. Об этом заявил депутат Верховной рады Виталий Войцеховский в интервью украинскому YouTube-каналу «Откровенно».

«Такое впечатление из того, что я видел, что они получают удовольствие, догоняя этого парня. Это такой уже животный инстинкт», — сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что так себя ведут далеко не все сотрудники ТЦК. Войцеховский отметил, что в ТЦК есть много людей, которые прошли фронт, и они ведут себя «лучше». По его словам, «животный инстинкт» проявляется у тех, кто не служил в армии и надел на себя военную форму.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации в стране единичны. По его словам, большинство украинцев пошли добровольцами в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Зеленский добавил, что сотрудников ТЦК за каждый случай насильственной мобилизации якобы наказывают сотрудники правоохранительных органов.

Позже украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) принес на заседание Верховной рады ноутбук и показал с трибуны один из роликов с насильственной мобилизацией.

Он сказал, что решил показать Зеленскому, отрицающему такое явление на Украине как «бусификация», очередное видео с сотрудниками ТЦК в главной роли. Депутат добавил, что ТЦК — это военные, которые «сами по себе ничего не делают», а выполняют приказ президента Зеленского.

Ранее в подполье рассказали о борьбе украинцев с сотрудниками ТЦК.