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В Госдуме раскрыли, как ВС РФ облегчают жизнь украинцам

Депутат Колесник: ударами по ТЦК российские военные облегчают жизнь украинцам
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные облегчают жизнь простым украинцам, атакуя территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата). Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Ударами по ТЦК Вооруженные силы России только облегчили жизнь людям, которые живут на Украине», — сказал депутат.

Он добавил, что многие жители Украины воодушевленно относятся к уничтожению военкоматов. Он объяснил, что там служат военные, которые боятся рисковать своей жизнью на фронте и поэтому участвуют в насильственной мобилизации, отлавливая людей на улице и отправляя их в зону боевых действий.

При этом Колесник отметил, что удары по военкоматам хоть и поддерживают местных жителей, но все-таки не смогут сорвать насильственную мобилизацию на Украине.

7 июля Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по зданиям ТЦК на Украине и предприятию по сборке ударных дронов.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал ВС РФ союзником народа Украины на фоне ударов по ТЦК. Он отметил, что российская армия действует на территории страны в качестве освободительной силы.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что удары бойцов РФ по военкоматам приносят простым украинцам радость.

Ранее Поддубный пошутил о спасении украинцев от поездки на фронт.

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