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Раскрыт план украинцев по уничтожению ТЦК

Балицкий: жители Украины начали передавать России адреса ТЦК
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Украинцы начали передавать России данные о местоположении территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), чтобы военные ВС РФ могли нанести по ним удары. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, ТЦК выполняют роль «карательного органа», отлавливающего украинских мужчин на улице для отправки на фронт. Балицкий отметил, что удары российских военных по военкоматам в последнее время происходят благодаря наводкам тех, «кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях».

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что российские военные облегчают жизнь простым украинцам, атакуя ТЦК. По его словам, многие жители Украины воодушевленно относятся к уничтожению военкоматов, поскольку там служат люди, которые боятся рисковать своей жизнью на фронте и поэтому участвуют в насильственной мобилизации.

7 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удары по зданиям ТЦК на Украине и предприятию по сборке ударных дронов.

Ранее в Раде заявили о «животном инстинкте» сотрудников ТЦК на Украине.

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