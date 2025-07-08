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В Минобороны рассказали о награде одному из соединений ВДВ

МО: Новороссийскому гвардейскому горному соединению ВДВ вручили орден Невского
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Минобороны России

Седьмая гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия в Новороссийске награждена орденом Александра Невского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Морском культурном центре города-героя Новороссийска состоялась торжественная церемония вручения 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной) ордена Александра Невского»‎, — сказано в сообщении.

Уточняется, что награды военных удостоили за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность личного состава в ходе боевых действий по защите интересов РФ.

В публикации также говорится, что генерал-майор Нариман Тимергазин поздравил соединение с высокой государственной наградой, отметив, что дивизия начала свою историю в год Великой Победы в 1945 году, а в последние 30 лет по праву считается одним из самых боеспособных соединений Воздушно-десантных войск и Вооруженных Сил России.

5 июля Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова.

2 июля президент России Владимир Путин поздравил 36-ю гвардейскую общевойсковую армию с присвоением почетного наименования «гвардейская». Глава государства отметил, что действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции на Украине стали образцом выполнения воинского долга и высокого профессионализма.

Ранее сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного.

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