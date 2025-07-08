В МО заявили, что новый закон будет мотивировать граждан заключать контракты

МО: законопроект о присвоении званий без военных сборов повысит мотивацию граждан

Проект закона о присвоении воинских званий военнослужащим и добровольцам без прохождения военных сборов будет мотивировать россиян подписывать контракты с Минобороны. Об этом заявил замминистра военного ведомства Виктор Горемыкин, пишет ТАСС.

Он пояснил, что законопроект направлен на поддержку участников добровольческих формирований, имеющих боевые заслуги.

«Его принятие окажет положительное влияние на мотивацию граждан при заключении контрактов о пребывании в добровольческом формировании», — сказал замминистра обороны РФ.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракты на службу в Вооруженных силах РФ. Контракты будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

До этого официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что министерство поможет участнику специальной военной операции (СВО) из Латвии получить гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что в России еще одной категории лиц хотят позволить заключать контракт с Минобороны.