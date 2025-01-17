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МВД пообещало помочь участнику СВО из Латвии получить гражданство РФ

МВД поможет командиру роты «Буревестника» из Латвии получить гражданство РФ
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МВД России/14.мвд.рф

Министерство внутренних дел поможет участнику специальной военной операции операции (СВО) из Латвии получить гражданство РФ. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в СМИ появилась публикация о командире роты добровольческого отряда «Буревестник», который столкнулся со сложностями при получении российского гражданства. Волк напомнила, что действующее законодательство позволяет иностранцам, заключившим контракт с министерством обороны РФ на срок не менее года, подать заявление на гражданство без соблюдения дополнительных условий.

С учетом того, что доброволец является гражданином Латвии — недружественного РФ государства — и служит в зоне СВО, специалисты МВД «готовы оказать ему содействие в скорейшем урегулировании вопроса получения гражданства», отметила представитель министерства.

В ноябре Волк сообщила, что боец-доброволец из Сербии получил российский паспорт в больнице Санкт-Петербурга. По ее словам, спасение солдата многие называют чудом. Доброволец Дарио Ристич выжил после подрыва на мине и атаки украинских дронов. Военнослужащий решил получить российское гражданство и обратился в миграционную службу. В кратчайшие сроки по его заявлению было принято положительное решение, отметила представитель МВД.

Ранее Путин дал гражданство РФ первому политическому беженцу из США.

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