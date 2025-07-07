Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Путин подписал закон о штрафах до ₽20 тыс. за несообщение в военкомат о переезде

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, ответственность наступит за «несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией».

Размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Согласно документу, участники спецоперации, выполнявшие задачи на территории новых регионов уже после принятия их в состав России, получат статус ветеранов боевых действий.

До этого глава государства подписал закон, который запретит американской компании Apple препятствовать установке на ее смартфоны, планшеты и другие устройства единого российского магазина приложений RuStore.

Ранее Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд.