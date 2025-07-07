Путин расширил круг лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному закону, участники спецоперации, выполнявшие задачи на территории новых регионов уже после принятия их в состав России, получат статус ветеранов боевых действий.

До принятия закона такой статус могли получать только участники боевых действий на территории РФ или за ее пределами, но по отдельным решениям.

Недавно уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ заявила о необходимости увеличить ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий. По ее словам, сегодня ежемесячная выплата ветеранам боевых действий составляет 4500 рублей. Она предложила правительству РФ рассмотреть возможность увеличения суммы.

Ранее сообщалось, что священников, работающих в зоне СВО, хотят наделить особым статусом.