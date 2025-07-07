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Командиры воинских частей в РФ смогут заверять доверенности добровольцев на СВО

Путин разрешил российским командирам заверять доверенности добровольцев на СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Командиров воинских частей наделили правом заверять доверенности и завещания участников специальной военной операции (СВО), которые участвуют в добровольческих формированиях. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Поправки коснутся документов, выдаваемых участниками добровольческих формирований, оперирующих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно закону, добровольцы в зоне СВО смогут оформлять документы и удостоверять доверенности и завещания также, как и остальные военнослужащие.

Отмечается, что в случае отсутствия в пунктах дислокации воинских частей нотариальных контор, командир может нотариально удостоверить также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих.

В феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность законодательного закрепления устной формы завещания. По ее мнению, такая форма завещания может быть полезной для российских военных, участвующих в операции на Украине.

Ранее Путин разрешил иностранцам заключать контракты на службу в ВС РФ.

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