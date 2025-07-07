В Минобороны РФ рассказали об ударах по ТЦК на Украине

Вооруженные силы РФ за сутки нанесли удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) украинских войск и предприятию по сборке ударных дронов. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

«Нанесено поражение <...> местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что боевые задачи выполнили расчеты БПЛА и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. Также в операциях задействовали артиллерийские расчеты и ракетные войска.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 402 беспилотных летательных аппарата», — подчеркивается в заявлении.

6 июля российский военный корреспондент Алексей Воевода сообщил, что украинцы начали делиться с представителями ВС РФ координатами ТЦК для дальнейших атак по ним. По его словам, жители Украины публикуют соответствующую информацию в комментариях под постами отряда беспилотников «Сталинские соколы» в мессенджере Telegram.

Ранее военный комиссариат в Виннице прекратил работу из-за подрывов ТЦК в других городах.