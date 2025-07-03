На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поддубный пошутил о спасении украинцев от поездки на фронт

Военкор Поддубный: российские «Герани» спасают украинцев от поездки на фронт
true
true
true

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России спасают украинцев от поездки на фронт ударами дронов типа «Герань» по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). Об этом пошутил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Журналист опубликовал видео, на котором можно увидеть удар по зданию ТЦК в Полтаве. На кадрах запечатлен момент прилета нескольких российских дронов, взрыв и последующее за ним возгорание.

«Как «Герани» спасают украинцев от поездки на фронт — в Полтаве нанесен удар по областному ТЦК», — написал Поддубный.

3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов.

В результате одного из них оказалось повреждено здание ТЦК. По данным украинского издания «Страна.ua», есть пострадавшие, в частности, среди гражданского населения. Кроме того, есть жертвы среди военных.

Ранее появились кадры взрыва в Житомирской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами