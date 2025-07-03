Поддубный пошутил о спасении украинцев от поездки на фронт

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России спасают украинцев от поездки на фронт ударами дронов типа «Герань» по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). Об этом пошутил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.
Журналист опубликовал видео, на котором можно увидеть удар по зданию ТЦК в Полтаве. На кадрах запечатлен момент прилета нескольких российских дронов, взрыв и последующее за ним возгорание.
«Как «Герани» спасают украинцев от поездки на фронт — в Полтаве нанесен удар по областному ТЦК», — написал Поддубный.
3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов.
В результате одного из них оказалось повреждено здание ТЦК. По данным украинского издания «Страна.ua», есть пострадавшие, в частности, среди гражданского населения. Кроме того, есть жертвы среди военных.
Ранее появились кадры взрыва в Житомирской области.