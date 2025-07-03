Депутат Рады Дмитрук: ВС РФ действует на Украине в качестве освободительной силы

Покинувший Украину из-за уголовного дела депутат Верховной рады Артем Дмитрук на фоне ударов по зданиям украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в своем Telegram-канале назвал Вооруженные силы (ВС) РФ союзником народа Украины.

Украинский парламентарий добавил, что российская армия действует на Украине в качестве освободительной силы. Сотрудники ТЦК занимаются уничтожением украинского народа, проводя насильную мобилизацию и вызывая ненависть у украинцев, указал депутат.

Дмитрук также рассказал, что по всей Украине уже давно работают стихийно созданные группы и сообщества, которые объединяются, чтобы помогать украинскому народу скрываться от сотрудников ТЦК.

Депутат отметил, что подобное единение стало народным сопротивлением, направленным против «террора и геноцида, которые устроил режим украинского президента Владимира Зеленского.

«Именно поэтому точечные удары по структурам ТЦК — это, по сути, вклад в освобождение Украины», — резюмировал парламентарий.

Незадолго до этого в сети появились снятые очевидцем кадры удара российского дрона «Герань» по зданию территориального центра комплектации в Полтаве. На предоставленной видеозаписи видно, как первый беспилотник пикирует на крышу здания ТЦК, сразу после чего прилетает второй дрон. Третья «Герань» также упала на здание по почти отвесной траектории.

Военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя удар по ТЦК, пошутил, что военнослужащие ВС России такими действиями спасают украинцев от поездки на фронт.

Ранее Кадыров рассказал, куда обращаться насильно мобилизованным бойцам ВСУ.