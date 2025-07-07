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Военкор заявил о радости украинцев от российских ударов по ТЦК

Военкор Коц: удары российских «Гераней» по ТЦК приносят украинцам радость
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Удары российских «Гераней» по территориальным центрам комплектования (ТЦК) приносят украинцам радость. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, в комментариях под постами об ударах по ТЦК часто появляются украинцы и пишут радостные комментарии.

«Это [удары по ТЦК] значительно усугубит бюрократию и даст шанс принудительно мобилизованным уйти в побег. «Бусифицировать» граждан будет уже не так просто», — написал он.

7 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ за сутки нанесли удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) украинских войск и предприятию по сборке ударных дронов.

6 июля российский военный корреспондент Алексей Воевода сообщил, что украинцы начали делиться с представителями ВС РФ координатами ТЦК для дальнейших атак по ним.

Ранее в Запорожье полторы тысячи уклонистов избежали мобилизации с помощью одной схемы.

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