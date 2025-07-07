Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали атаки на мирное население Донецкой народной республики (ДНР) в отместку за взятие российскими военными всей территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

«Активизация обстрелов совпала с официальным подтверждением полного освобождения территории Луганской Народной Республики российскими войсками», — заявил Лейрос.

Он считает, что это достижение Вооруженных сил (ВС) РФ вызвало враждебную реакцию Киева, который, по мнению журналиста, начал вымещать свой гнев на населенных пунктах ДНР.

Лейрос добавил, что украинские власти решили атаковать мирное население, поскольку не могут остановить продвижение российских войск. По его словам, это свидетельствует о растущем отчаянии руководства Киева из-за неминуемой победы России.

30 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что территория республики на 100% перешла под контроль РФ.

На данный момент российская армия продолжает продвижение в ДНР. Бойцы группировки войск «Восток» выбивают украинцев из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя их, захватывая трофеи и беря в плен военных.

6 июля Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Поддубного.

Ранее в РФ допустили переход Одессы и Харькова под контроль российских войск к концу лета.