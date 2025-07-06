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Российская армия продолжает продвижение после взятия под контроль Поддубного в ДНР

Минобороны: войска РФ продвигаются вперед после занятия Поддубного в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска после занятия населенного пункта Поддубное в Донецкой народной республике продолжают продвигаться вперед. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Бойцы группировки войск «Восток» продолжают наступать, выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя его, захватывая трофеи и беря в плен украинских военных.

В Поддубном мотострелки 36-й гвардейской бригады провели зачистку зданий и подвальных помещений, саперы приступили к разминированию местности.

6 июля сообщалось, что российская армия взяла под контроль Поддубное.

В этот же день под контроль российских бойцов был взят населенный пункт Соболевка в Харьковской области.

4 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за прошедшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Противника удалось вытеснить из Мелового в Харьковской области, Предтечино, Червоная Зирка, Разино и Новоукраинка в ДНР. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток» и «Центр».

Ранее в РФ допустили переход Одессы и Харькова под контроль российских войск к концу лета.

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