Армия России может взять под контроль Одессу и Харьков к концу лета при условии, если Соединенные Штаты прекратят снабжать Украину оружием. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Если американцы перестанут снабжать Украину оружием, взятие под контроль ВС РФ Харькова и Одессы может произойти до конца лета. Они входят в зону безопасности, которую мы пытаемся создать для наших новых регионов и приграничных территорий», — заявил Матвийчук.

Он предположил, что ВС РФ не будут проводить наступление «по всем классическим формам». Вероятно, речь пойдет «об изоляции этих районов», чтобы города без разрушений вошли в буферную зону, предположил полковник в отставке.

До этого агентство Bloomberg писало, что Россия может принять решение о наступлении на Одессу или Харьков на фоне неудач ВСУ на фронте. Отмечается, что положение ВСУ на данный момент тяжелое, поскольку Киев находится в критическом состоянии на поле боя на фоне наступления ВС России.

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