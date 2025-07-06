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ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Поддубное в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военные российской армии взяли под контроль населенный пункт Поддубное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в официальной сводке.

В ведомстве уточнили, что село было освобождено благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».

Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах трех населенных пунктов в Запорожской области и трех в ДНР. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 190 военных, три боевые бронемашины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Также 6 июля под контроль российских бойцов был взят населенный пункт Соболевка в Харьковской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что войска России за прошедшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Противника удалось вытеснить из Мелового в Харьковской области, Предтечино, Червоная Зирка, Разино и Новоукраинка в ДНР. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток» и «Центр».

Ранее в РФ допустили переход Одессы и Харькова под контроль российских войск к концу лета.

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