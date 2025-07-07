Минобороны РФ: бойцы ВСУ отступают и сдаются в плен в Днепропетровской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают и сдаются в плен в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

7 июля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.

Уточняется, что российские войска нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино в ДНР.

Потери противника превысили 440 военных, а также пять бронемашин и три орудия полевой артиллерии.

В этот же день подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бессаловку, расположенный в Сумской области.

До этого газета Politico писала о том, что ВСУ вынуждены менять подход к обороне из-за наступления российских войск, что приводит к хаосу. По данным издания, украинским формированиям приходится сокращать линии обороны и строить малоэтажные опорные пункты. Таким образом они пытаются адаптироваться к изменяющейся тактике Вооруженных сил РФ.

Ранее на Украине сообщили о взрывах на территории военкоматов.