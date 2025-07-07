Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бессаловку, расположенный в Сумской области. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В сообщении уточняется, что бойцы Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике 11 бригад украинских войск в Харьковской и Сумской областях. В первом регионе позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились у населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань. Во втором регионе места скопления украинских военных обнаружили у населенных пунктов Битица, Писаревка, Ольшанка, Садки, Храповщина, Варачино, Запселье и Юнаковка.

«ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что подразделения «Севера» также вывели из строя четыре орудия полевой артиллерии украинских войск и уничтожили два склада с боеприпасами, один склад с материальными средствами.

7 июля издание The Economist написало, что военные ВС РФ близки к тому, чтобы взять под контроль город Сумы на северо-востоке Украины.

Ранее командование ВСУ перебросило дополнительные подразделения на Сумское направление.