Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Дачное в Днепропетровской области

Бойцы подразделений группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Дачное в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российские войска нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино в ДНР.

Потери противника превысили 440 военных, а также пять бронемашин и три орудия полевой артиллерии.

В этот же день подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бессаловку, расположенный в Сумской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска после занятия населенного пункта Поддубное в Донецкой народной республике продолжают продвигаться вперед. Бойцы группировки войск «Восток» продолжают наступать, выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций.

Ранее российские войска взяли в огневой мешок группировку ВСУ.