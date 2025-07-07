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Российские силы ПВО уничтожили семь управляемых авиационных бомб в зоне СВО

МО РФ: в зоне СВО уничтожены семь управляемых авиационных бомб
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь управляемых авиационных бомб в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что также были уничтожены 402 беспилотника.

Оперативно-тактическая авиация ВС РФ также уничтожила территориальные центры комплектования ВСУ, предприятия по сборке и места хранения ударных БПЛА, складам боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Атаки проводились в 138 районах в зоне проведения спецоперации.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны утром 7 июля сбили еще два украинских беспилотника самолетного типа.

Этим же утром в небе над Курской и Ярославской областями сбили три украинских беспилотника.

В Ярославской области нейтрализовали сразу два дрона.

Ранее в Курской области при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель.

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