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В Курской области сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник над Курской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Утром в небе над Курской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 9:00 по московскому времени. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Незадолго до этого в Ярославской области нейтрализовали два украинских беспилотника. По словам губернатора региона Михаила Евраева, инцидент произошел вблизи Ярославля, оба аппарата были уничтожены на подлете к городу.

Утром 7 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за ночь в регионах страны и над акваторией Черного моря был уничтожен 91 украинский беспилотник самолетного типа. В частности, в Липецкой области перехватили девять БПЛА. В столице региона частный дом получил повреждения в результате падения обломков сбитых дронов.

Ранее в Курской области при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель.

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