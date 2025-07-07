В Курской области сбили украинский беспилотник

Утром в небе над Курской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 9:00 по московскому времени. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Незадолго до этого в Ярославской области нейтрализовали два украинских беспилотника. По словам губернатора региона Михаила Евраева, инцидент произошел вблизи Ярославля, оба аппарата были уничтожены на подлете к городу.

Утром 7 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за ночь в регионах страны и над акваторией Черного моря был уничтожен 91 украинский беспилотник самолетного типа. В частности, в Липецкой области перехватили девять БПЛА. В столице региона частный дом получил повреждения в результате падения обломков сбитых дронов.

Ранее в Курской области при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель.