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Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью и Крымом

Минобороны: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью и Крымом
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны утром 7 июля сбили еще два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были уничтожены в период с 10:00 до 11:10 по московскому времени над территориями Белгородской области и республики Крым. О пострадавших и разрушениях не земле не сообщалось.

Этим же утром в небе над Курской и Ярославской областями сбили три украинских беспилотника.

В Ярославской области нейтрализовали сразу два дрона. По словам губернатора региона Михаила Евраева, инцидент произошел вблизи Ярославля, оба аппарата были уничтожены на подлете к городу.

Пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за ночь в регионах страны и над акваторией Черного моря был уничтожен 91 украинский беспилотник самолетного типа. В частности, в Липецкой области перехватили девять БПЛА. В столице региона частный дом получил повреждения в результате падения обломков сбитых дронов.

Ранее в Курской области при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель.

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