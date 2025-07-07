Под Ярославлем сбили два украинских беспилотника

Губернатор Евраев: в небе над Ярославской областью нейтрализовали два БПЛА

В Ярославской области нейтрализованы два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, инцидент произошел вблизи Ярославля, оба аппарата были уничтожены на подлете к городу.

Как уточнил глава региона, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет. Он поблагодарил силы ПВО за слаженную работу и призвал жителей сохранять спокойствие.

На месте работают экстренные службы, проводится оценка последствий.

Утром 7 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за ночь в регионах страны и над акваторией Черного моря был уничтожен 91 украинский беспилотник самолетного типа. В частности, в Липецкой области перехватили девять БПЛА. В столице региона частный дом получил повреждения в результате падения обломков сбитых дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский дрон атаковал НПЗ в Краснодарском крае.