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Житель Курской области пострадал в ходе отражения атаки украинского беспилотника

Хинштейн: житель Железногорского района пострадал при падении обломков БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили над Железногорским районом украинский беспилотник, обломки которого задели мирного жителя. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина 1993-го года рождения получил легкое осколочное ранение. Ему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации пострадавший отказался.

4 июля в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на автомобиль, в котором находился мирный житель. 34-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Еще два человека пострадали в результате атаки, один из них в тяжелом состоянии, сообщил Хинштейн.

До этого командир инженерно-саперного взвода с позывным «Эмиль» рассказал, что работающие в Курской области саперы находят заминированные украинскими военными телефоны, пакеты, шоколадки и игрушки. По его словам, если отломить заминированную шоколадку, то сразу же можно лишиться конечности. Также российские бойцы находили тушку зайца: украинцы выпотрошили его и заложили внутрь тельца животного мину.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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