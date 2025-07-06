Житель Курской области пострадал в ходе отражения атаки украинского беспилотника

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили над Железногорским районом украинский беспилотник, обломки которого задели мирного жителя. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина 1993-го года рождения получил легкое осколочное ранение. Ему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации пострадавший отказался.

4 июля в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на автомобиль, в котором находился мирный житель. 34-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Еще два человека пострадали в результате атаки, один из них в тяжелом состоянии, сообщил Хинштейн.

До этого командир инженерно-саперного взвода с позывным «Эмиль» рассказал, что работающие в Курской области саперы находят заминированные украинскими военными телефоны, пакеты, шоколадки и игрушки. По его словам, если отломить заминированную шоколадку, то сразу же можно лишиться конечности. Также российские бойцы находили тушку зайца: украинцы выпотрошили его и заложили внутрь тельца животного мину.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.