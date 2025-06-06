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В США предрекли ракетные удары по странам, помогающим Украине или России

WP: конфликт на Украине обернется ударами по странам, помогающим Киеву или Москве
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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинский конфликт приобретает характер «грязной войны» за пределами фронта, это может обернуться ударами по странам, которые помогают Украине или России. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Линия фронта внутри Украины останется адским пейзажем из беспилотников и артиллерии. Но тайные операции могут перерасти в «грязную войну» за пределами фронта, с более целенаправленными убийствами, саботажем и ударами по странам, которые поставляют оружие Украине и России соответственно», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, «грязная война» на Украине только начинается. Удары ВСУ по России и за ее пределами меняют характер конфликта, который не показывает никаких признаков утихания, отмечает WP.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией Украины. Именно Зеленский персональную ответственность за теракты, совершенные Украиной против мирных жителей России, подчеркнул он.

Ранее российские зенитчики рассказали, как сбили украинский МиГ-29.

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