Израиль нанес серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильские войска нанесли удары по расположенным в Ливане военным объектам шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме военных объектов ударам подверглись места производства и хранения стратегического оружия, а также места запуска ракет в районе Бекаа и на юге Ливана.

В ЦАХАЛ назвали наличие оружия и деятельность «Хезболлы» в этом районе «вопиющим нарушением» договоренностей между Израилем и Ливаном.

3 июля стало известно, что к югу от Бейрута израильский беспилотник ликвидировал командира «Хезболлы».

29 июня сообщалось, что Израиль устранил бойца «Хезболлы», отвечавшего за разведку и поставки оружия.

В ноябре прошлого года Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Тогдашний президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, вскоре ЦАХАЛ продолжил военные операции против «Хезболлы», а шииты снова стали обстреливать Израиль.

Ранее на Западе оценили возможность нового столкновения из-за конфликта на Ближнем Востоке.