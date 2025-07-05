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На Западе оценили возможность нового столкновения из-за конфликта на Ближнем Востоке

FT: напряжение между Турцией и Израилем нарастает и может перерасти в конфронтацию
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Burhan Ozbilici/AP

Напряжение между Турцией и Израилем стремительно нарастает из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, который изменил баланс сил. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, напряжение может перерасти в открытую конфронтацию.

«Самым опасным последствием может стать не дальнейшая борьба с Ираном, а возникновение более жесткой конкуренции между Турцией и Израилем», — говорится в публикации.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на саммите Организации исламского сотрудничества, что не существует палестинской, ливанской, сирийской, йеменской или иранской проблемы. По его словам, есть лишь израильская проблема. Автор публикации отметил, что подобные слова уже не являются редкостью и все чаще звучат в СМИ, а также государственных лиц.

По данным части израильского силового блока, в перспективе Турция может представлять большую угрозу, чем Иран.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Иран по-прежнему отказывается предоставлять международным инспекторам доступ к своей ядерной программе, а также не прекратил процесс обогащения урана.

Ранее Маск похвалил Трампа за политику на Ближнем Востоке.

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