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ЦАХАЛ ликвидировал командира «Хезболлы» к югу от Бейрута

Al-Jadeed: израильский БПЛА ликвидировал командира «Хезболлы» к югу от Бейрута
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aljadeed.tv

Беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по автомобилю, двигавшемуся по шоссе к югу от Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al-Jadeed.

По информации телеканала, в результате атаки был ликвидирован один из командиров вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла».

Al-Jadeed также сообщил, что инцидент произошел в районе предместья Хальде на оживленной автотрассе. Автомобиль, по которому был нанесен удар, загорелся.

Как утверждают источники телеканала, ликвидированный командир отвечал в руководстве «Хезболлы» за взаимодействие со спецподразделением «Аль-Кудс», которое входит в состав Корпуса стражей исламской революции.

29 июня ЦАХАЛ сообщил о ликвидации бойца «Хезболлы», отвечавшего за разведку в спецподразделении «Радван». Израильские войска нанесли удар по Аббасу аль-Хассану Вахби в районе Махруна на юге Ливана. В Израиле считают, что боец был причастен к восстановлению позиций «Хезболлы» и оружейным поставкам, что является, по мнению израильской стороны, нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Ранее Израиль ликвидировал основателя ХАМАС в Газе.

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