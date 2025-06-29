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Израиль устранил бойца «Хезболлы», отвечашего за разведку и поставки оружия

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации бойца «Хезболлы» при ударе по югу Ливана
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Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации бойца ливанского шиитского движения «Хезболла», отвечавшего за разведку в спецподразделении «Радван».

В ЦАХАЛ уточнили, что израильские ВС нанесли удар по Аббасу аль-Хассану Вахби в районе Махруна на юге Ливана накануне. В Израиле считают, что боец был причастен к восстановлению позиций «Хезболлы» и оружейным поставкам.

«Эти действия представляют собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном», — говорится в посте.

В ЦАХАЛ пообещали и дальше бороться с любой угрозой для Израиля.

В ноябре прошлого года стороны достигли соглашения о прекращении огня. Тогдашний президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, вскоре ЦАХАЛ продолжил военные операции против «Хезболлы», а шииты снова стали обстреливать Израиль.

Ранее «уральская Барби» застряла в Ливане из-за эскалации на Ближнем Востоке.

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