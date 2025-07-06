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Вдова погибшего замглавкома ВМФ получила «Золотую Звезду» из рук Путина

Путин передал «Золотую Звезду» Героя России вдове замглавкома ВМФ Гудкова
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Президент Владимир Путин передал медаль «Золотая Звезда» вдове погибшего в зоне СВО генерал-майора Михаила Гудкова. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«На боевом посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец и сын своих родителей. Я уверен, что память о нем, конечно, будет храниться в вашей семье в его наградах. Ну а для его боевых товарищей — к сожалению, среди них тоже есть потери — для тех, кто продолжает службу в Вооруженных Силах, воюет сейчас, продолжает его дело по защите Родины, все мы будем помнить его», — сказал политик Жанне Гудковой.

Лидер РФ добавил, что замглавкома ВМФ будут помнить не только по его делам, но и благодаря объектам, которые теперь будут носить его имя, — школе и улице в Донецке.

На этой неделе стало известно, что заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области во время боевой работы. По данным СМИ, он находился в полевом штабе морской пехоты, по которому ВСУ нанесли ракетный удар. В результате атаки погибли не менее 10 военнослужащих, включая командный состав бригады. Гудков до этого командовал 155-й бригадой морпехов Тихоокеанского флота и оставался на передовой даже после назначения в высшее руководство ВМФ.

Ранее в Приморье отменили Сабантуй из-за гибели замглавкома ВМФ.

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