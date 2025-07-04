В Приморье отменили Сабантуй из-за гибели замглавкома ВМФ

Во Владивостоке отменили празднование Сабантуя из-за гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

В публикации уточняется, что в связи с трагическими событиями, которые привели к гибели бойцов и экс-командира 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаила Гудкова, 4 июля отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока.

До этого стало известно, что погибший в приграничном районе Курской области замглавкома ВМФ должен был принимать участие в реформе сил морской пехоты. По информации «АиФ Приморье», планировалось вернуться к дивизионной организации, отойдя от бригадной, а также оснастить их тяжелым вооружением и авиацией.

О смерти замглавкома ВМФ сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его информации, вместе с генерал-майором погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев. Оба офицера в прошлом служили в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

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