На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье отменили Сабантуй из-за гибели замглавкома ВМФ

Во Владивостоке отменили празднование Сабантуя из-за гибели замглавкома ВМФ
true
true
true
close
Юрий Смитюк/ТАСС

Во Владивостоке отменили празднование Сабантуя из-за гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

В публикации уточняется, что в связи с трагическими событиями, которые привели к гибели бойцов и экс-командира 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаила Гудкова, 4 июля отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока.

До этого стало известно, что погибший в приграничном районе Курской области замглавкома ВМФ должен был принимать участие в реформе сил морской пехоты. По информации «АиФ Приморье», планировалось вернуться к дивизионной организации, отойдя от бригадной, а также оснастить их тяжелым вооружением и авиацией.

О смерти замглавкома ВМФ сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его информации, вместе с генерал-майором погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев. Оба офицера в прошлом служили в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Ранее Гладков рассказал об атаке беспилотников ВСУ под Белгородом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами