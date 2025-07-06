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В Киеве произошел мощный взрыв

RT: мощный взрыв прогремел в Киеве, предварительно, на ТЭЦ
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Stringer/dpa/Global Look Press

В Киеве произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ.

По предварительным данным, взрыв раздался на тепловой электростанции (ТЭЦ).

«Днепровский район частично остался без света. Воздушную тревогу не объявляли», — говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента неизвестны.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что другой взрыв произошел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Ночью 6 июля украинский 24-телеканал сообщил о взрывах в городе Николаеве.

Этой же ночью несколько взрывов прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил о трех взрывах, произошедших на территории города.

Ранее Зеленский высказался об ударах ВС РФ по объектам на Украине.

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