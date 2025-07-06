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Несколько взрывов прозвучали в Харькове

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
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Stringer/dpa/Global Look Press

Несколько взрывов прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

В течение нескольких минут он опубликовал сообщения о трех взрывах в городе. С вечера 5 июля в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Информации о том, какие объекты подверглись атаки, Терехов не предоставил.

Недавно ВС РФ ударили по Харькову новыми дронами «Черника». Вес боевой части БПЛА составляет 3,5 кг.

В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников — в четыре раза, а бронетанкового вооружения — в 3,5 раза. Путин отметил, что данные показатели говорят о хорошем темпе работы оборонных заводов.

Путин также призвал эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК». Он заявил о необходимости принимать в ускоренном порядке наиболее эффективные образцы вооружений.

Ранее военный эксперт сообщил, что ВС России уничтожили колонну ВСУ на марше под Харьковом.

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