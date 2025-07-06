Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги

Взрыв произошел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Сумах», — говорится в публикации.

Ночью 6 июля украинский 24-телеканал сообщил о взрывах в городе Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги.

Этой же ночью несколько взрывов прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов сообщил о трех взрывах, произошедших на территории города.

В ночь на 4 июля в столице Украины произошли взрывы. Позже местные средства массовой информации сообщили, что расположенный в Киеве аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов».

В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников — в четыре раза, а бронетанкового вооружения — в 3,5 раза. Путин отметил, что данные показатели говорят о хорошем темпе работы оборонных заводов.

Ранее на юге Украины взорвалась машина, в которой находился военный.