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Зеленский высказался об ударах ВС РФ по объектам на Украине

Зеленский заявил о масштабном воздушном ударе ВС РФ по целям на Украине
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Leah Millis/Reuters

Вооруженные силы РФ нанесли «один из самых масштабных воздушных ударов» по целям на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, российские военнослужащие применили 550 дронов и ракет.

«Именно столица являлась главной мишенью этого удара», — отметил Зеленский.

Он добавил, что также атакам подверглись объекты в пяти регионах страны. Речь идет о Сумской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

В ночь на 4 июля в Киеве произошли взрывы, после чего местные СМИ сообщили о массированной атаке на расположенный в городе аэропорт Жуляны. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что на территории воздушной гавани находился позиционный район зенитных ракетных комплексов Patriot западного производства.

По данным Telegram-канала «Военное дело», бойцы ВС РФ в ходе операции поразили батарею ЗРК Patriot в украинской столице. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска также ударили по заводу, где производят комплектующие для морских беспилотников.

Ранее на Западе признали эффективность ударов ВС РФ по Украине.

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