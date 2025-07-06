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Путин наградил лауреатов премии «Все для Победы!»

Кремль: Путин вручил награды лауреатам «Все для Победы!»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил награды лауреатам «Все для Победы!». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

«Глава государства вручил памятные статуэтки семье Малий из Донецкой Народной Республики, главному конструктору АО «Русский купол» Ивану Солдатову и организатору сообщества «Швейные войска России» Ольге Язевой», — сказано в сообщении.

Премия «Все для Победы!» – общественная награда для волонтеров за помощь участникам СВО и их семьям, а также мирным жителям новых и приграничных регионов. Учреждена в прошлом по поручению Путина.

На одноименной выставке президент поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение Отечеству. Также он заявил, что тезис «‎Все для победы» стал символом нашего времени, поскольку в поддержке фронта участвует вся Россия.

6 июля президент во второй раз за неделю приехал в национальный центр «Россия». На форуме глава государства вручит премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии и ознакомится с выставкой к трехлетию проекта «Все для победы!».

Ранее Путин в наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение» Таранцова.

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