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Путин наградил победителя премии «Служение»

Путин в наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение» Таранцова

Президент России Владимир Путин наградил победителя премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» Владимира Таранцова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Хочу поблагодарить всех победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение», пожелать участникам и профессиональных успехов, и личного счастья. Благодарю вас за внимание», — сказал глава государства.

Таранцов является первым заместителем главы администрации Вейделевского района Белгородской области — начальником управления безопасности. Он отметил, что полученная награда отражает успехи всех муниципальных служащих и граждан приграничных территорий.

В марте Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. Награды удостоились главный дирижер камерной капеллы «Академия Русской Музыки» Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова.

Ранее Путин наградил главврача Херсонской больницы Харлана.

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