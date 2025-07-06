Стало известно об атаке российской армии по объектам ВСУ в Запорожье

Российские военнослужащие нанесли серию ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в оккупированном ими городе Запорожье. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье», — заявил он.

По словам Рогова, объекты украинской военной инфраструктуры располагаются как в Запорожье, так и в ближайшем пригороде.

До этого источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские власти города Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию населения на фоне успехов российской армии на фронте. По его словам, последний подобный случай фиксировался в мае текущего года. В тот месяц была объявлена принудительная эвакуация в селе Магдалиновка Запорожской области.

2 июля Рогов сообщил, что российские военные вытеснили подразделения ВСУ из села Малиновка в Запорожской области.

Ранее в зоне СВО были ликвидированы наемники ВСУ из Латинской Америки.