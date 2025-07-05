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В зоне СВО ликвидированы наемники ВСУ из Латинской Америки

В зоне СВО ликвидированы пять наемников ВСУ из Колумбии и Аргентины
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидированы пять наемников из Латинской Америки, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал TrackANaziMerc.

В сообщении говорится, что эти наемники «пришли воевать с Россией и проиграли». Информации об обстоятельствах уничтожения латиноамериканцев не приводится.

Ликвидированы колумбийцы Джимми Москера Куэро (с позывным «Имилон»), Эдинсон Манкильо Мартинес («Пепесан»), Хуан Карлос Сантана, а также Джефферсон Санин Белло Дюран (с «Арки»), а также аргентинец Габриэль Алехандро Пьерола.

Пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник рассказал, что ВСУ использовали наемников из Латинской Америки как штурмовиков у населенного пункта Комар в Донецкой народной республике.

5 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области.

Ранее российские военные впервые атаковали украинский город ракетой «Гром».

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