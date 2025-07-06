В Минобороны отчитались о ликвидации украинских катеров в Черном море

Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря безэкипажные катеры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, российский флот в Черном море успешно потопил три вражеских катера.

В ночь на 6 июля глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки безэкипажных катеров ВСУ. Он призвал людей, проживающих на первой береговой линии, при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также местных жителей и отдыхающих призвали не гулять у моря.

Около 6:30 утра угроза применения безэкипажных катеров в городе была отменена.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что главной целью ВСУ в Новороссийске стал порт по перевалке всех грузов, зерна и нефтепродуктов. Также Киев, по мнению эксперта, хочет подобраться к другой важной цели России — Черноморскому флоту.

Эксперт предположил, что атаками с воздуха и моря ВСУ пытались вызвать панику у отдыхающих в Новороссийске. Дандыкин считает, что остановить украинцев может только взятие под контроль Одессы и перекрытие всех портов противника.

Ранее появились кадры отражения атак безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске.