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Появились кадры отражения атак безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске

Отражение атак безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске попало на видео
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Отражение атак украинских безэкипажных катеров (БЭК) в Новороссийске попало на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «ЧП Новороссийск».

На видео можно увидеть момент попадания российской ракеты по безэкипажному катеру Вооруженных сил Украины (ВСУ) и последующий взрыв. Над катером поднялся черный столб дыма, начался пожар на воде.

«Давайте поблагодарим наших военных. Еще раз защитили город», — говорится в публикации.

В полночь 6 июля глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе применения в городе безэкипажных катеров. Он призывал жителей первой береговой линии при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также нельзя было находиться на открытом пространстве у моря.

Примерно в 6:30 утра, спустя шесть часов, угроза применения безэкипажных катеров в городе была отменена.

Ранее ВС РФ нанесли удар по месту запуска безэкипажных катеров ВСУ под Одессой.

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