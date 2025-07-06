В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров

Угроза применения безэкипажных катеров отменена в Новороссийске. Об этом глава города Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отмена угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК)! Опасности для жителей Новороссийска нет», — написал он.

Опасность атаки была отменена спустя шесть часов с момент введения. Гражданам напомнили, что снимать отражение вражеской атаки и выкладывать в социальные сети запрещено.

В начале июня в Севастополе появились два новых сигнала оповещения об опасности. На заседании оперштаба было решено добавить оповещения «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Это было связано с тем, что противник может активизировать атаки с применением ракет, БПЛА и морских безэкипажных катеров. Власти призвали местных жителей не пренебрегать сигналами тревога ради своего же блага.

Ранее ВС РФ нанесли удар по месту запуска безэкипажных катеров ВСУ под Одессой.