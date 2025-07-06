Эксперт назвал главные цели атаки ВСУ на Новороссийск

Главной целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске стал важнейший порт по перевалке всех грузов, зерна и нефтепродуктов. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, таким образом украинцы хотели противодействовать российским обстрелам по их нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), складам с топливом и военным объектам. Также Киев, по мнению Дандыкина, хочет подобраться к другой важной цели России — Черноморскому флоту.

«Попробовали пробиться морем к Севастополю. На Керченском мосту их дроны тоже были уничтожены, там также организована оборона силами Черноморского флота. Это еще одна цель ВСУ», — сказал Дандыкин.

Эксперт предположил, что атаками с воздуха и моря ВСУ пытались вызвать панику у отдыхающих в Новороссийске. Дандыкин считает, что остановить украинцев может только взятие под контроль Одессы и перекрытие всех портов противника.

В ночь на 6 июля глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе применения в городе безэкипажных катеров ВСУ. Он призвал людей, проживающих на первой береговой линии, при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также местных жителей и отдыхающих призвали не находиться на открытом пространстве у моря.

Около 6:30 утра угроза применения безэкипажных катеров в городе была отменена.

Ранее появились кадры отражения атак безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске.