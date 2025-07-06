В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем Telegram-канале об угрозе применения в городе безэкипажных катеров.

Он призвал жителей первой береговой линии при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также нельзя быть на открытом пространстве у моря.

Чиновник попросил горожан следить за информацией в его соцсетях, на официальной странице администрации Новороссийска и на волнах местных радиостанций.

В начале июня в Севастополе появились два новых сигнала оповещения об опасности. На заседании оперштаба было решено добавить оповещения «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Это было связано с тем, что противник может активизировать атаки с применением ракет, БПЛА и морских безэкипажных катеров.

Власти призвали не пренебрегать этими оповещениями. Когда они звучат, нужно добраться до берега и спрятаться в укрытии. При нахождении на пляже следует покинуть опасную зону и отойти от воды по меньшей мере на 100 м.

Ранее уничтожение морских дронов в Черном море попало на видео.