ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Четыре населенных пункта атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ), по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона посечены забор и стена гаража на территории домовладения.
«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета снаряда повреждены забор и остекление частного дома», — рассказал Гладков.
Также подверглось атаке дрона предприятие в хуторе Церковный Белгородского района. От детонации выбиты окна и поврежден фасад административного корпуса.
По словам губернатора, в селе Двулучное Валуйского округа из-за удара FPV-дрона на территории предприятия огнем уничтожен автомобиль и поврежден прицеп сельхозтехники.
До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об атаке ВСУ на Энергодар в Запорожской области при помощи ствольной артиллерии. Он уточнил, что прозвучало не менее четырех взрывов.
Кроме того, украинские войска атаковали беспилотником машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа в Запорожской области. Автомобиль находился возле подстанции и был выведен из строя.
Ранее три человека пострадали при ударе дрона по предприятию в Шебекино.