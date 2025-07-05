Гладков сообщил, что ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Четыре населенных пункта атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ), по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона посечены забор и стена гаража на территории домовладения.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета снаряда повреждены забор и остекление частного дома», — рассказал Гладков.

Также подверглось атаке дрона предприятие в хуторе Церковный Белгородского района. От детонации выбиты окна и поврежден фасад административного корпуса.

По словам губернатора, в селе Двулучное Валуйского округа из-за удара FPV-дрона на территории предприятия огнем уничтожен автомобиль и поврежден прицеп сельхозтехники.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об атаке ВСУ на Энергодар в Запорожской области при помощи ствольной артиллерии. Он уточнил, что прозвучало не менее четырех взрывов.

Кроме того, украинские войска атаковали беспилотником машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа в Запорожской области. Автомобиль находился возле подстанции и был выведен из строя.

Ранее три человека пострадали при ударе дрона по предприятию в Шебекино.